海大發展草本生物碳 可防腸病毒71型、讓蝦不用抗生素

2019-09-10 14:01

〔記者林惠琴／台北報導〕科技部與台灣海洋大學研究團隊今日發表，利用專利技術發展的天然草本生物活性碳具有抗菌或抗病毒成效，其中，經動物實驗已發現薑黃生物碳可抑制容易併發重症的腸病毒71型病毒，有機會開發成噴劑或洗手用產品預防感染；另有多胺生物碳可望用於農業，讓蝦子不用抗生素也可提高存活率，兼顧食安。

台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系教授黃志清研究團隊利用萃取、加熱等科學加工處理方式，將天然草本生物中的活性分子轉換成活性碳，在過程中，聚合的天然物分子會自組裝在活性碳表面，這些高密度聚合天然物被發現有抗菌、抗病毒功效。

黃志清表示，薑黃向來被視為好處多多，卻也具有水溶性差、生物利用率低的特性，導致應用層面受限，但利用專利技術發展出來的薑黃生物碳，在動物實驗中用於預防感染腸病毒71型，發現水溶性可提升100倍以上，抑制病毒效應更可提高1000倍以上，因此可結合液體、溶在水中使用，並能達到預防感染病毒風險。

黃志清指出，研究發現，薑黃生物碳若在感染腸病毒71型前使用，可達到預防效果，但若在感染後使用則未證實有療效，因此未來可能朝向噴劑或洗手用產品發展，以利降低民眾感染病毒機會。

另外，利用其他草本發展出來的多胺生物碳，對於多重抗藥性細菌如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌可抑制率達到99%，用於相關感染傷口治療發現，傷口癒合速度較其他材質敷料快2倍以上；用於治療細菌性角膜炎，較市面上磺胺類眼藥水，只需其10分之1濃度即可有更佳療效。

台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系教授林翰佳說明，目前多胺生物碳預計將先用於水產、畜牧等產業，希望養殖業者可不用抗生素，即可達到降低動物感染細菌致病的機會，現已應用於蝦子上，確實提高未用抗生素的存活率，可望藉此兼顧食安。

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