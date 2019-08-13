科技部年輕學者養成計畫 首梯學者分享研究亮點

2019-08-13 22:22

［記者劉婉君／台南報導］為台灣培養下一代科研人才，科技部自去年開始推動年輕學者養成計畫，迄今已有168位年輕學者獲得，其中，促使24位海外學者獲聘來台任教，18位國內學者留在台灣任教。

科技部長陳良基表示，希望年輕學者多選擇各領域最重要、最能突破的研究題材，未來將研究成果化為幫助社會進步的力量。

年輕學者養成計畫主持人張順志表示，該計畫包括愛因斯坦培植計畫與哥倫布計畫，以充足的科學研究資源，鼓勵年輕學者產出突破性的成果，第1梯次已有初步的成果，因此，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心「年輕學者養成計畫專案辦公室」，今天下午開始在台南市香格里拉台南遠東國際大飯店，舉辦為期3天的「YSF x World研究亮點分享暨國際交流會議」。

會中除了有年輕學者透過對話論談方式，分享初步的研究成果，也有瑞士、美國、新加坡等14位國際優秀學者及期刊編輯與會，和台灣學者進行交流。

科技部長陳良基表示，對目前168位計畫得主相當期待，希望年輕學者們成為各領域的先鋒者，讓台灣科研能有更多創新的標的在學界突顯出來，藉由計畫的機制，期待15、20年後，各位學者的研究成果，都能適當地用各種方式，化為社會改變的力量，讓台灣及全世界，可以透過科研的影響，更加進步，就是計畫的成功。

20位計畫得主分享的主題包括人工智慧與地震預測材料開發哲學道德的反思演化基因與糧食安全光學影像與癌症診斷等，其中有多位得主更已獲得國際學術肯定，或在重要國際期刊上發表研究成果，如成功大學物理系副教授張泰榕，獲得2018年國家理論科學研究中心年輕理論學者獎，今年初並受邀在美國物理年會演講；台大地質科學系副教任昊佳，去年獲美國地球物理學會頒發Nanne Weber Early Career Award。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法