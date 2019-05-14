科技部長示警 台灣長程科技競爭力下滑

2019-05-14

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣科技競爭力現警訊？科技部長陳良基昨天對台灣科技的長期競爭力提出警告，科技立國需要長期深根，但是現在基礎研究經費不增反減、台灣論文發表數量減少、發表力道減弱。陳良基表示，科技是現代國家長期永續發展的重要競爭關鍵，台灣的長期競爭力，有賴大家一起努力維護。

陳良基昨天在臉書發文呼籲，也在立法院教育與文化委員會中說明「台灣社會要留意科技長期競爭力」。他指出，自從科技部二○一四年成立之後， 雖然全國科技總經費持續增加，但是科技部經費卻受到某種程度壓抑，與全國科技預算的成長曲線脫鉤。

陳良基指出，科技部該有的職掌不僅沒有發揮，好像也失去照顧大學基礎科學研究的能量，學術研究經費逐年降低，基礎研究經費不增反減的態勢，讓台灣的長程科技競爭力出現警訊。

陳良基表示，近十年基礎研究投資占全國研發經費逐年減少，不僅落後多數主要競爭國家，二○一七年更創新低，從二○○八年的十．二％掉到只有七．八％。陳良基也以論文發表數舉例，他說，就在科技部成立後，台灣論文發表數開始往下掉，發表論文力道減弱。

台灣社會資源有限，科技實力是讓世界看得到的要徑。陳良基認為，大學端的基礎科學研究，必須成為科技創新生態圈的領頭角色，科技部在未來國家創新體系中要扮演更積極主動的推動力量，讓科技部完整執行該有職掌，否則就要重新思考台灣整體科技創新系統的分工。

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