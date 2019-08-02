科技龍頭閉門圓桌會議 張忠謀建議工研院培育產業人才

2019-08-02 11:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕全國科技會議即將在明年舉行，會前策略會議則從今起展開，台灣科技業龍頭和學界代表今天齊聚展開閉門圓桌會議，台積電創辦人張忠謀、和碩董事長童子賢都與會，中場休息時科技部長陳良基表示，大家認為過去中下游整合應轉向上中游整合，張忠謀董事長貢獻許多想法，建議工研院現在應該以產業人才培育為重點。

科技部今天在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行下屆全國科技會議的會前會，「策略高峰圓桌會議」，由副總統陳建仁主持，台灣科技業龍頭齊聚，包含台灣積體電路公司創辦人張忠謀、和碩聯合科技公司董事長童子賢、Google台灣董事總經理簡立峰等人都出席參加；學界部分則有中研院長廖俊智、成大校長蘇慧貞和清大校長賀陳弘等人到場。

科技部表示，今天意見交流主題分為兩場四個主題，分別是如何讓科技創新驅動經濟成長與因應第四次工業革命，下半場則是討論如何促進政府與民間合作擴大科研動能，以及因應人口結構變化對科技政策的衝擊。

中場休息時陳良基受訪表示，大家都覺得台灣資源有限，應該做上中下游整合，上中下游的上游是指探索性研究，中間則是法人機構，下游則是產業界，政府推動科技政策應該更為細膩，讓資源適當彙整，全國有將近6千億元科技資源，政府則有1千億元，如何適當結合，以前法人機構強調中下游整合，但是現在考量創新機制，以及業界民間力量強大，是否考慮轉向上中游整合，政府1千億元的資源，也確實應該更加投入基礎研究。

陳良基表示，張忠謀董事長上半場就發言了三次，是很多意見主要貢獻者，張董事長很支持上中下游適當分工，政府資源應該要多投入民間無法做的基礎研究，基礎研究則要主力投入對的團隊，讓他們發揮效益，「不是design project for project」。

陳良基指出，張忠謀也以過去帶工研院經驗提出建議，過去工研院有2個任務，產業技術移轉和人才培育，以前把前者作為主要任務，張建議工研院現在應該倒過來，以產業人才培育為重點，這項建議也延伸出接下來的討論，政府應該從中下游整合，走向中上游整合。

陳良基強調，今天主要希望大家拋出議題，解決方法不會在策略會議中決定，目標是提出更多議題和目前面對的狀況，給下一任政府做全國科技會議的議題選擇。

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