張忠謀等科技龍頭齊聚閉門會議 討論台灣發展策略

2019-08-02 11:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕全國科技會議即將在明年舉行，會前策略會議則從今起展開，台灣科技業龍頭和學界代表今天齊聚展開閉門圓桌會議，台積電創辦人張忠謀、和碩董事長童子賢都出席參加，張忠謀說，今天來聽大家需要什麼意見，他再提出建言。

科技部今天在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行下屆全國科技會議的會前會，「策略高峰圓桌會議」，由副總統陳建仁主持，台灣科技業龍頭齊聚，包含台灣積體電路公司創辦人張忠謀、和碩聯合科技公司董事長童子賢、Google台灣董事總經理簡立峰等人都出席參加；學界部分則有中研院長廖俊智、成大校長蘇慧貞和清大校長賀陳弘等人到場。

科技部表示，今天意見交流主題分為2場4個主題，分別是如何讓科技創新驅動經濟成長與因應第四次工業革命，下半場則是討論如何促進政府與民間合作擴大科研動能，以及因應人口結構變化對科技政策的衝擊。

陳建仁指出，政府推動產業發展上，除了讓法人的研究成果和產業結合、頂端科學研究也很重要，如果沒有破壞性創新，產業難以往前進步，如何讓基礎研究發揚光大，政府整合性專案推動外，學者自發性研究更重要，往往帶來技術創新經濟成長，希望透過會議希望聽到跨域整合聲音，政府有久遠的規劃，上中下科學研究、產品開發到產業轉型做好聯結，才有好的發展。

科技部長陳良基致詞時表示，很多科技規劃和題目如果要得到產業效益，就需要足夠資源投入累積，如何選題材是嚴肅問題，過去全國科技會議常常匆促完成，希望這次有更多時間準備，所以先在下屆會議前舉行系列策略會議，凝聚更多意見。

陳良基指出，科學創新有生命週期，有所謂上中下游關係，政府做科技規劃規範的時候如果沒有好好掌握生命週期，資源會投在不對的地方，有些研究要長期深耕，有些要跟上產業應用，需要大家的意見來協助。

陳良基表示，最後則是要回到人力資源佈建，面對第四次工業革命需要更多人才協助，高教科研人才很多相關想法，政府要凝聚想法加以構思，人才培育和科研發展息息相關，台灣科技規劃過去沒有把少子化、人口結構影響放入，這次也加以討論，希望會議對未來全國科技擘劃有關鍵性建議。

張忠謀會前則表示，今天主要來聽聽大家需要什麼意見，他再提出一些建言；和碩董事長童子賢也指出，今天主要是來聽看看大家的想法。

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