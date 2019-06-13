科技部鬆綁法規1年後 技轉股權達2億元創新高

2019-06-13 15:48

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技基本法從2017年修正公布短短1年時間，科技部計畫技轉股權收入成長1600倍，躍升到2億元，更因有價創計畫配合，研究人員成立新創公司成長8倍，相關新創公司募資金額高達9億元，科技部長陳良基表示，由於法規修改，才能讓科技成果實質上變成社會效益。

科技基本法從2017年修正公布以來，針對研究人員鬆綁兼職限制、放寬持股上限；針對技轉人員則明文要求學研機構必須將技轉收入分配給有功人員、免除價格變化的責任：針對學研機構刪除研究成果不能帶到國外的限制，並調降技轉收入上繳比例，留用資源做後續研究。

陳良基表示，科技技術基本法主要希望鼓勵新創、協助技術移轉，以及管理利益衝突，科技基本法修改1年時間，已經有8家新創公司成立，法規修改前2016年的技轉股權大概只有12.5萬元，修改後1年就躍升到2億元，成長達1600倍，由於法規修改，讓科技成果實質上變成社會效益。

科技部說明，在科研法規修正的帶動下，過去1年內，科技部計畫成果衍生新創績效突破新高，包含研究人員新創企業家數成長8倍，計畫衍生新創企業募資金額自2.5億元成長至9億元，成長率達263%，技術移轉收入從3.3億元躍升至5.3億元，顯見法規環境的推助，有效促進科研成果商業化，同時提升創新技術的價值。

陳良基進一步表示，科研計畫從概念、研發階段起，學研機構與人員從建立特色及差異化，再經過技術實證，到進入市場，過程耗時且存在許多不確定性，近2年科技部積極推動科學技術基本法與相關子法的修訂，讓研究人員在技術的運用及推廣過程，能有更完備且合理的規範、更完善的配套機制，有效且快速地將科研成果推向市場，也提高科研成果的應用價值。

科技部表示，從2017年科技部全力推動科研法規翻修，逐步鬆綁及完善配套措施，2017年6月14日修正公布「科學技術基本法」以來，陸續推動完成「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法」、「科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」等配套子法修正，最大的改變在於突破過去的瓶頸，對研究人員、技轉人員及學研機構三方，皆更有利於投入並促成科研成果的商業化。

今天科技部舉行記者會說明法規修正公布後的成果，經價創計劃輔導成立新創公司的國立成功大學教授林錫璋團隊也現身說法，林錫璋表示，團隊運用3項複合醫材技術，幫助醫生在肝癌病患栓塞治療、內視鏡黏膜切除術等介入性治療上取得更好治療效果，團隊成功募得新台幣6500萬元種子輪資金，成立「大員生醫股份有限公司」。

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