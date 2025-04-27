時代眼淚+1！台灣首間民營連鎖加油站無預警全倒閉 官網也消失……

台灣首家民營加油站「西歐加油站」近期驚傳無預警全部倒閉。（圖翻攝自Google地圖）

2025/04/27 17:41

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣首家民營加油站「西歐加油站」近期驚傳無預警全部倒閉，所有據點的招牌突然全部被中油、台亞和台塑取代，連官網也消失，在台生根37年的品牌走入歷史，讓不少民眾相當感慨。

有鄉民日前在PTT上發文表示，最近加油時發現，據點主要在北台灣的西歐加油站，招牌不是變成台亞就是變成中油，短短1、2個月內全部換人經營，官網也已撤除，不解這個曾經在台灣受到民眾喜愛的連鎖加油站會突然全部倒閉。

請繼續往下閱讀...

還有網友上個月在Threads上PO文，「有人發現士林中山北路五段的西歐加油站已經不是掛西歐了，變成台塑直營店。當年年少輕狂時，大家要上陽明山胚車，都會說『等等西歐集合喔』，就會有一群機車或者汽車車隊在那邊等待。有誰可以告訴我我不孤單？那是屬於我們的年代故事。三重蘆洲新莊等新北掛的一定很懂……」

不少車友紛紛感慨道：「我蘆洲，每次要上仰德大道，都會停在有西歐的十字路口，看你的PO文才知道原來已經變台塑了，有種回憶的書籤又被抽走一張的感覺」、「曾經每個星期五固定陽金或五指山的路過」、「要先加油站集合再上山，好懷念」、「以前五、六晚上西歐超熱鬧，時代的眼淚啊……」、「三重人+1，把妹聯誼的集合地」。

經實際查詢，西歐加油站的官網確實已下架，點擊進去僅顯示「沒有這個頁面的資訊」。另外，有關西歐加油站據點的Google資訊也全部換成中油、台亞和台塑，其中位於北市中山區的西歐大直橋站，Google地圖上的站名還直接變成「西歐大直橋站已經改成中油……」。

西歐加油站於1988年由士林紡織公司轉投資成立，首站在北市士林區，成為全台第一間民營的加油加氣站。當時市場被中油壟斷，西歐首創「加油免費洗車」、「加油免下車」等創新服務，一度受到消費者青睞，全盛時期與台亞、全國、福懋等並列台灣13大加油集團之一。

位於北市中山區的西歐大直橋站，Google地圖上的站名直接變成「西歐大直橋站已經改成中油……」。（圖翻攝自Google地圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法