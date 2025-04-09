宜蘭蘇澳規模5.8地震屬獨立事件 氣象署：3天內恐有規模5餘震

今日上午宜蘭縣蘇澳鎮發生規模5.8的地震。（中央氣象署提供）

2025/04/09 11:18

〔記者林志怡／台北報導〕今日上午宜蘭縣蘇澳鎮發生規模5.8的地震，且北部地區普遍有感，中央氣象署說明，這次地震應屬獨立事件，且因深度較深，對地表的影響相對有限且平均，震度4級區域侷限在宜蘭縣、花蓮縣等，其他各地震度大約都落在2級、3級，不過未來3天內仍可能有規模5左右的餘震發生，但對地表影響相對有限。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，今日上午9時53分，於宜蘭縣蘇澳鎮發生規模5.8地震，地震深度72.4公里，屬於中深層地震，經研判應屬獨立地震事件，與過去周邊較大規模的地震或昨日深夜11時26分東部外海的5.9地震無關。

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吳健富解釋，台灣東部是菲律賓海板塊往北隱沒至歐亞路板塊下緣處，因此從淺到深的地震都有，這次地震發生區域位處陸地，靠近沖繩海槽西側處，過去周邊就有不少規模5.5以上的地震發生，且從淺層到中深層地震都有。

此外，吳健富說，由於這次地震深度較深，對地表影響相對小、震度分佈較平均，4級震度區域相對侷限於宜蘭縣武塔、花蓮縣太魯閣等，北部地區則平均有3級震度，另有其他地區測得2級震度，多數民眾應該都有感受到地震發生。

吳健富也提到，這次地震發生在較深處，因此地震訊號從震源傳出到地表測站接收就需要10餘秒，經推估位置、規模等資訊後，今日上午於地震發生後16.6秒對宜蘭縣、台北市等發布國家級警報，其中台北市主要是受到盆地效應影響，雖實際震度未達4級，但預估震度仍有達到國家級警報發布下限。

另吳健富提醒，雖這次地震深度較深，後續餘震應不會太多，仍有可能出現規模5的餘震，但傳遞至地表期間的吸收效應下，地表震動應不會太明顯，不用過度擔憂，也提醒民眾，台灣平均一年有45個規模5到6的地震，平時務必做好防震準備。

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