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    瓦斯總開關未關、感知器遭拆 台中新光三越氣爆案多人轉列被告

    台中新光三越百貨氣爆案，經近2個月偵辦，台中地檢署昨天已將數名現場人員轉列被告，近日將進行約談。（記者陳建志翻攝）

    台中新光三越百貨氣爆案，經近2個月偵辦，台中地檢署昨天已將數名現場人員轉列被告，近日將進行約談。（記者陳建志翻攝）

    2025/04/09 11:04

    〔記者陳建志／台中報導〕台中新光三越百貨公司今年2月13日發生氣爆案，釀成5死30多傷的不幸事件，經台中地檢署檢方和台中市消防局鑑識、偵查，傳出發現事故現場的瓦斯感知器遭拆除，樓層的瓦斯總開關未關閉的新事證，經檢方傳喚30多人作證，檢方昨天也首度將現場數名人員轉列為過失致死「被告」，不排除將再度約談。

    台中新光三越百貨氣爆案，發生至今已近2個月，外界都想知道造成氣爆的真正原因為何？台中市消防局3月底已送出火災鑑定報告，強調歷經13次現場勘察、近百人次投入調查，在12樓找到多項關鍵證物，包括菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，並完成鑑定報告，確認爆炸為瓦斯氣爆所引起，相關證據並已送交地檢署進一步調查。

    據了解，經台中地檢署檢察官、重案支援中心檢察事務官、支援警力協同刑大鑑識組、消防局火調科人員，近2個月多次近入氣爆現場勘察、蒐證，以及傳訊30多人，包括現場切割工人、欣中瓦斯、新光三越逐一釐清現場狀況，以及與氣爆是否有因果關係。

    台中地檢署昨天已經首度將數名在場人員轉列為過失致死「被告」，並已通知諭知身分，近日就會進行約談。

    另外，針對本報獨家報導，檢方發現欣中瓦斯於新光三越瓦斯總開關未關閉，以及偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器被拆除的新事證，檢方預計今天也會進行說明。

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