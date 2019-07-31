張忠謀的批評科技部聽到了 下屆全國科技會前會納產業意見

2019-07-31 12:16

〔記者簡惠茹／台北報導〕第11次全國科學技術會議將在2020年舉辦，上一屆曾被台積電創辦人張忠謀批評沒有納入業界意見，科技部長陳良基今天表示，從今年8月開始舉辦科技策略會議，將學界、業界都納入，這次策略會議規劃蠻多場次來彙集民間意見。

科學技術基本法要求下，每4年應召開全國科學技術會議，形成國家科學技術發展計畫，科技部長陳良基表示，上一次為2016年舉行第十次會議，為了第11屆會議做準備，今年8月開始啟動科技策略會議。科技部說明，將進行為期半年的意見徵集，確認科學技術發展的關鍵課題，完備創新生態圈，創造科學的經濟與社會價值。

科技部表示，這次策略規劃作業將從8月2日的策略高峰圓桌會議展開，由副總統陳建仁主持，邀集產業、學界、政府科技領域領導人出席，包含台積電創辦人張忠謀、中研院長廖俊智與頂大校長等人，共同探討如何讓科技創新驅動經濟成長、因應第四次工業革命、促進政府民間合作擴大科研動能，以及因應人口結構變化對科技政策衝擊等四大關鍵議題進行討論。

上一次全國科技會議中，台積電創辦人張忠謀批評，產業與科技會議已經脫節，過去會有業界與政府積極討論未來方向，現在只剩政府跟學者討論抽象題目，業界在外面哀嚎。

陳良基指出，上一次全國科技會議中，台積電創辦人張忠謀批評，都是政府在玩，沒有把民間意見納進來，因此這次策略會議規劃蠻多場次彙集民間意見，網路世代也會納進來，8月份開始的策略深化會議，會先由各方代表針對圓桌會議結論，進行分組討論並研議策略，初步結論出爐後，再陸續召開接下來的會議，包含基礎研究發展策略會議、法人科技發展策略會議、以及社群分眾策略會議。

陳良基表示，討論議題包含網路新創、科技新創、中小企業二代接班等議題都會納入，預計1到2個月的時間進行資料整理，明年2月把策略會議意見整理好，就會有規劃建議給新政府團隊召開新的全國科技會議，歡迎國內關心台灣科技發展的人士一起來討論。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法