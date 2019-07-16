打造新創國家隊 科技部今年帶回55億元商機

2019-07-16 15:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部組成國家隊，在今年全球規模最大的美國消費性電子展CES，率領44家台灣新創團隊帶回55億元的商機，今年台灣隊即日起展開招募，科技部次長許有進表示，明年目標是60億元商機，希望用國家隊的力量，向全世界展現台灣的科技實力。

科技部今天舉行記者會，宣布即日起到8月15日展開招募台灣代表隊的程序，科技部次長許有進表示，今年預計招募80個團隊勇闖2020年1月7日到10日在美國拉斯維加斯舉辦的CES新創展，目標是帶回60億元台幣的投資。

許有進指出，科技部2018年率領32個新創團隊，今年初再率領44個新創團隊，分別帶回30億元和55億元的新台幣商機，估計今年還會更多，這次擴大規模，希望中央地方聯手起來，用國家隊的力量展現台灣科技實力。

科技部表示，CES主辦單位是美國消費科技協會，今年吸引全球161個國家、超過4400家廠商參展，展出商品超過2萬項，參與人數達17.5萬人，是全球規模最大、最具代表性的消費性電子展，更有科技業風向球之稱。

今年在科技部帶隊下，前往CES參展的安盛生科公司得到best baby tech award的獎項，團隊今天也現身說法，安盛生科事業發展協理趙品尊表示，感謝科技部帶領大家站上國際舞台，由於透過展場的曝光，公司陸續接到更多合作，他們的主要技術是將光學檢測技術結合演算法，應用在排卵期的分析和預測，加上人工智慧協助，讓使用者了解身體賀爾蒙變化，找到最佳受孕期。

安盛生科資深行銷專員王亭云目前懷有4個月身孕，她說，她就是使用自家產品來規劃懷孕計畫，因為她很希望能安排規劃自己的時間，知道什麼時候行房，才能預期寶寶什麼時候出生，只要將尿液檢測試片沾上尿液後，透過一般手機鏡頭就能分析，5秒鐘就可以知道現在是否為最高受孕期，也能預測排卵期時間，達到更精準地分析。

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