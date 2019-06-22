把台灣政經、產業當學習系統 張忠謀：30多年仍趣味盎然

2019-06-22 18:12

〔記者方志賢／高雄報導〕台積電創辦人張忠謀今天出席高雄科技大學畢業典禮，以終身學習勉勵畢業生，他說從美國返台時對台灣很陌生，把台灣的政經及產業當做下一個學習系統，現在已經學習30多年，還是繼續學習，「仍覺得趣味盎然。」

高雄科大畢業典禮今天在高雄巨蛋舉行，有5個校區近7500名畢業生參加，張忠謀受邀以「畢業是終身學習的開始」為題演講。

張忠謀說，找工作是畢業的第一步，他回想起60多年前從麻省理工學院畢業，選擇美國一家新興半導體小型公司服務，而這項決定是他一生中最重要、最好的抉擇，卻也帶來很大的挑戰，因為學校沒有教他半導體，他不懂半導體，但也開啟了他的終身教育。

張忠謀說，經過有系統、有計畫及有紀律的學習，讓他半年到一年「就奏效了」，3年後跳到大公司德州儀器服務，直到升任總經理到出來創業，一路從半導體技術、領導、管理、投資、行銷、定價、財務、會計、經營戰略，都是他終身學習的系統。

他說，18歲至54歲在美國服務，1985年剛回台灣時，對台灣政治、產業、經濟非常陌生，於是就把台灣的政經及產業當做下一個學習系統，現在已經學習了30多年，還是繼續學習，仍覺得趣味盎然。

張忠謀說，過去60幾年來世界有很大變化，假如不是他持之以恆地有系統、有計畫及有紀律的終身學習，如今早就被時代淘汰。

張忠謀提醒，現在身處數位科技與數位經濟時代，未來幾十年將是物聯網人工智慧的年代，大家的生活及工作的變化可能比過去的幾十年更快，有人估計30年後，人工智慧可能取代一半的就業機會。

張忠謀強調，畢業不是結束，而是終身學習的開始。畢業典禮的「畢」字，常讓人誤以為是學習、學業的結束，但在英語系國家，「畢」是開始意思，所以他要給出另一個定義，「畢業是終身學習的開始」，也才能避免未來工作被人工智慧取代。

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