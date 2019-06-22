學界建議「蔡張配」 張忠謀：想都沒想過

2019-06-22 12:09

〔記者方志賢／高雄報導〕台積電創辦人張忠謀今上午參加高雄科技大學畢業典禮，勉勵畢業生終身學習，針對妻子張淑芬與國民黨總統參選人郭台銘親戚關係，會不會因此支持郭台銘？張忠謀受訪時說「我支持民選總統」，妻子張淑芬支持什麼人？「跟我無關」，她也沒有要試圖說服他支持誰，至於學者建議蔡英文總統找他搭檔，張忠謀也說「沒有這個事，想都沒想過。」

高雄科技大學今在高雄巨蛋舉行畢業典禮，齊聚5個校區、近7500名畢業生，張忠謀以「畢業是終生學習的開始」為題，與畢業生分享自己終生學習的經驗。

張忠謀演講後受訪時，對於媒體詢問他，妻子張淑芬與郭台銘有親戚關係，會不會因此支持郭台銘？張忠謀說，「我支持民選總統」，妻子張淑芬支持什麼人？「跟我無關」，她也沒有要試圖說服他支持誰，他支持民選總統的立場，一貫就有了。

至於有沒有哪位候選人他比較欣賞？張忠謀說，這個他不講。至於有學者專家建議蔡英文總統找他搭檔，張忠謀則表示，「沒有這個事，想都沒想過。」

有何建言給進軍2020年總統大學的候選人？張忠謀說，假如有建言會對民選的總統，至於候選人都打經濟牌，有何良方讓台灣經濟更好？張忠謀也說，假如他有良方，也會對民選總統建言。

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