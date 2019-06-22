「平民」郭台銘搭捷運 網酸：還以為是張忠謀欸

2019-06-22 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕68歲的郭台銘昨（21）日在鴻海股東會上抱持「永不回鴻海，也不干涉營運」態度，正式卸任董事長職位，力拚國民黨總統提名，會後自認回歸平民的他，便搭乘捷運返家，不過對此就有PTT網友在八卦板留言酸他「演技爛」，甚至有人拿他與台積電創辦人張忠謀比較。

據一名網友發文表示，「現在才想到要搭捷運來當自己很親民，會不會太刻意啊，平常沒看到搭捷運，現在突然會搭了？看看人家張忠謀，沒有要選總統，卻三不五時看到他搭捷運。老實說，要親民好歹一年前就開始搭這些大眾運輸，而不是近期突然會去搭，這樣真的太刻意」。不過有網友在底下指正，「張那不是捷運，是電聯車，沒啥空調還搖搖晃晃」。

對此就有網友認為，「人家現在才是平民厚，之前是....恩」、「因為還是很多人吃郭董這一套，既然有用，郭董當然演好演滿~」、；此事的其他發文底下也有網友留言，「平常有在坐嗎？還以為是張忠謀欸」、「他平常沒坐過吧！話說張忠謀是不是有人在電車遇過野生還拍照過？」、「小庶民，怎麼不跟張忠謀多學學，噁心」。

有些網友則認為，「平民還需要隨扈...」、「搭捷運回信義區豪宅」、「庶民財產四千萬 平民財產成千上萬億」；更有人質疑，「台北捷運不是不能有競選活動？」

此外還有網友不忘酸高雄市長韓國瑜，「韓導功力真傳給郭導」、「韓國瑜也說選舉才想到騎機車」、「難道你要選韓總？」。

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