郭董參選韓稱2個人頂天 網酸：真當自己是救世主

2019-04-18 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜結束9天訪美行程，他在搭機返台前，針對媒體詢問對鴻海集團董事長郭台銘角逐國民黨內總統初選的看法時表示，「天塌下來一個人頂很累的，有兩個人頂，感覺舒服多了。」這番話在PTT引發網友議論，紛紛留言酸韓「這兩個要頂天也太好笑」、「真當自己是救世主」。

韓國瑜結束9天訪美行程於今清晨抵台，他於美西時間16日晚間於舊金山機場準備搭機返台時，曾接受媒體訪問對郭台銘參加國民黨內總統初選的看法，韓國瑜表示，看到許多優秀的人願意出面挑重擔，這是非常開心的一件事」，並指「天塌下來一個人頂很累的，現在兩個人一起來頂，感覺舒服多了。」

這番回應意外在網路引發議論，網友陸續在PTT留言質疑「翻譯：馬吳朱王都是廢柴」、「言下之意是朱立倫扛不住」、「把其他太陽擺在哪裡，顏面掃地」、「他真的幻想他是台灣救星耶」、「真當自己是救世主」、「賣菜賣到變救世主啦？」、「韓國瑜自我感覺太良好」、「這兩個要頂天也太好笑」等。

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