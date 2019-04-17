郭台銘來勢洶洶！杜紫宸要韓國瑜認清「時不我予」

2019-04-17 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜明（18）回台，鴻海集團董事長郭台銘今（17）卻宣布參加國民黨內總統初選，震驚社會。杜紫宸指出，郭台銘這次鐵定有備而來，加上他聲望高、經歷特殊，呼籲韓國瑜坦然接受「時不我予」的宿命，識時務者為俊傑。

據《聯合報》報導，中華大學講座教授杜紫宸分析，挺韓者的支持，主要來自於擔心國民黨選情乏力，但現有氣勢更猛的郭台銘出馬，疑慮沒了，加上兩方支持者重疊度高，郭台銘應可吸走七、八成韓粉。

杜紫宸認為，事態發展關鍵在於韓國瑜明（18）回台怎麼表態。

杜紫宸預測，韓的表態有3種。第一，盡最大努力支持郭台銘，同時也不愧對高雄市民的承諾；第二，則是與黨內大佬共同角逐總統大位，希望黨中央扮演公平、公正、公開的裁判；第三則是繼續說些「五四三」的話，維持模糊立場。杜認為，最後一個選項是韓國瑜最可能採取的方式，也是最不智的選擇。

杜紫宸指出，郭台銘近日動作頻頻，開口刀刀見骨，絕對有備而來，且他聲望高，能駕馭黨內各方勢力，又與美國總統川普、中國國家主席習近平打過交道，呼籲韓國瑜應識時務者為俊傑，坦然接受「時不我予」的宿命。

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