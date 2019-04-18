指出郭台銘「最大罩門」 王浩宇：參選總統難度很高

2019-04-18 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘17日宣布參加國民黨2020黨內初選，為政壇投下震撼彈。對此，桃園市議員王浩宇直言：「我認為郭台銘，參選的難度很高」。另外，他也指出「郭台銘會選擇鴻海帝國還是中華民國，這才是問題的關鍵，也是他參選總統的最大罩門」。

王浩宇17日在臉書發文，他表示，郭台銘若參選，依法必需進行「財產申報」，數百家海內外公司、存款、甚至是私人飛機都必須依法申報，這會是很大的工程。再來，總統當選人雖然可以兼職，但三個月內必須完成不動產、上市櫃股票的「財產信託」。鴻海旗下的子公司，還必需要做到「利益迴避」。

接著王浩宇提到，最困難的一點就是，「總統屬國家機密核定人員」，當選後不但依法不能入境中國，卸任三年內出國也會受到「旅遊限制」，在鴻海在全球有那麼多資產的狀況下，郭台銘出國的頻率極高，不大可能放棄這個自由。

最後，王浩宇表示，鴻海在中國有很多的公司、資產，未來如果資產被中共控制、威脅，郭台銘會選擇「鴻海帝國還是中華民國」，「這才是問題的關鍵，也是他參選總統的最大罩門」。

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