郭台銘表態選總統 中國官媒：誰當選都不影響統一

2019-04-18 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘昨天宣布，將參選國民黨總統初選，引發各界關注，中國官媒《環球時報》昨晚也發表一篇社評，指郭台銘與高雄市長韓國瑜民調支持大體相當，且都超越現任總統蔡英文。不過文中也稱，不管誰當選台灣總統，都不影響中國推動統一的政策，只是讓進程快或慢一點，並強調「不管怎麼說，大陸該做的事情一件也少不了」。

針對郭台銘宣布將投入國民黨初選，《環球時報》昨發布一篇〈台灣誰當選不是台海局勢的決定因素〉社評，指目前包含國民黨及民進黨的黨內初選仍激烈且充滿變數，韓國瑜是否會被徵召也還是未知數，並指郭台銘「問鼎總統之路」將會是曲折的。不過該篇社評也指出，台灣的政治體制決定了政黨輪替將不斷發生，包含國民黨及民進黨都不太可能長期執政，因此明年由誰勝選在短期內雖對台海局勢有關鍵意義，「但從長遠看，它又不那麼重要。它無非是挑戰與局勢緩和哪個先來哪個後到的區別」。

該文也指出，中國必須透過「力量建設」和準確的對台政策，不斷強化對台海局勢主導權，若未來是由民進黨執政，也只是讓強制實施統一的任務更加緊迫，「但不管怎麼說，大陸該做的事情一件也少不了」。該文也聲稱，中國歡迎支持九二共識的力量在台灣執政，但若不是也並非什麼了不起的事情，並指在中國、台灣及美國的三方博弈中，中國是最不怕台海灘牌的。

該篇社評發表後引發網友議論，有鄉民在PTT分享時留意到，該篇社評沒有出現「一國兩制或一個中國」，並指環球時報總編胡錫進也有發表類似的評論內容，但郭台銘戴國旗帽的照片卻沒有打碼，網友對此表示「環時就狀況外，沒套好」、「胡錫進的評論就不用看了，大陸網民對他的評價也很糟糕，整個環球時報在大陸的口碑也很差」。也有網友對環時社評的論點表示「台灣破壞台海穩定？？ㄏㄏ」，另有人則針對郭台銘表態參選的部分留言「說媽祖養他養大 又說要遵循初選制度」、「官方基本定調了，不打你但也不捧你，然後強調一下九二共識」

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