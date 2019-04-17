不知所措！韓粉只好自慰：郭董是要「幹掉王、朱」再拱韓

2019-04-17 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘確定投入國民黨總統初選，讓不少韓粉崩潰，砲火全對準郭董要他「麥來亂」，不過卻有韓粉趕緊出面呼籲大家「不要搞分裂」，因為郭董的目的其實是要「替韓總進場打趴王、朱二人，最後在（再）拱韓總出來選總統」。

針對郭台銘今表態參選總統，有韓粉在韓國瑜後援會PO文說，郭董雖然已經表態，但不接受徵召，因此聰明的韓粉、韓家軍一定能猜到，「郭董就是要替韓總進場打趴王、朱二人，最後在（再）拱韓總出來選總統」，所以大家不要搞分裂，「支持韓總，也支持韓總支持的人，認同請+1」。

而許多韓粉也紛紛留言「郭董與韓國瑜都要支持，不要攻擊」、「如果韓國瑜公開挺郭台銘，那真韓粉會全力支持的」、「郭董可能是幫韓總開路的強者啊」、「認同、團結！」、「郭董可能是為了在初選壓制王老大」。

不過許多ptt鄉民卻表示，「韓粉哭哭」、「寒流過沒多久就變郭粉了」、「最後兩個都出來選，韓粉精神崩潰」、「韓粉出征，寸草不生」、「媽祖有這樣跟你說嗎」、「這次也太精彩了」、「金平越想越不對勁」、「齁你們把朱立倫放在哪啦」。

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