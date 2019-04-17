連署徵召韓選總統形同「卡郭」？ 國民黨北市黨團喊卡

2019-04-17 19:50

〔記者邱灝唐／台北報導〕2020總統大選再度出現驚奇，鴻海董事長郭台銘今日宣布爭取國民黨提名，引起各界震驚，但這也讓國民黨北市議會黨團原訂要發起徵召韓的連署臨時中止，改為開放各議員自行連署，因為郭「絕不接受徵召」與高雄市長韓國瑜「不參加初選」的狀況下，連署徵召形同「卡郭」。不過，挺韓議員王鴻薇批評，如果黨中央配合郭啟動初選，根本就是在卡韓，並把參與連署的上萬民眾當空氣，而部分韓粉更是抱怨郭「不要亂」。

國民黨台北市議會黨團今日召開幹部會議，原本要趁會議發起徵召韓國瑜選總統的連署，但郭台銘當時的動態是「可能參選」，就讓許多與會的議員不敢連署，因此活動臨時中止，改為由黨團書記長應曉薇當提案人，各議員自行連署，最後僅有議員王鴻薇、闕枚莎簽名。

郭台銘稍後確定爭取國民黨總統提名，更讓所有安排亂了套。不過，對於這項震撼消息，王鴻薇批評，黨章規定要參選必須先當4個月的黨員，如果要讓郭參選、違背黨章，那麼在指責民進黨任意更改規則、延後初選時，國民黨也難自圓其說，而且接下來還有第2波、第3波黨內立委初選，恐怕會天下大亂。

王鴻薇表示，郭台銘當時才剛拋出「可能參選」的震撼彈，黨中央便完美解套，迅速拿出榮譽狀跟黨證，有如坐上總統提名的特快車，如果黨中央配合郭啟動初選、封殺徵召機制，根本就是在卡韓，把連署徵召韓國瑜的上萬民眾當空氣；王強調，韓是國民黨的最強人選，她尊重郭參選也樂見郭韓聯手，但「絕不接受徵召」就卡住韓參選的可能性，因此即便郭宣佈參選，她還是會進行連署徵召韓國瑜的作業，一定要讓黨中央派最強的人出馬。

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