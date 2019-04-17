笑綠營內鬥自家卻著火 「喜韓兒」心急打爆藍委電話

2019-04-17 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘今（17）日宣布投入總統初選；藍營立委因此被選民打爆辦公室電話，急著要藍委們表態「挺『韓流』還是支持『台風』」，鄉民對此諷刺「笑民進黨內鬥，自己家著火了。」

根據《TVBS》報導，國民黨立委林奕華、蔣萬安辦公室電話都被選民打爆，急著詢問藍營立委們到底是要支持韓國瑜掀起的「韓流」、還是郭台銘颳起的「台風」？但得到的回應竟是「委員都會支持所有國民黨的提名的候選人」，讓藍營支持者相當憂心。

林奕華表示，應該還是要支持高雄市長韓國瑜，但藍粉們應該是盼望「韓流」結合「台風」出征2020年總統大選；蔣萬安則認為，藍粉們分成2派，有的強烈建議黨中央盡快徵召韓國瑜出選，但也不乏稱讚郭董的聲音，肯定郭務實果斷，適合成為代表國民黨的總統候選人。

鄉民們對此感到不以為然，相繼留言指出「藍營支持者都沒有獨立思考的能力」、「別急，先等北京意見」、「一群臭老人退休後就搞這些」、「湊在一起做撒尿牛丸啊」、「喜韓兒有夠緊張的」、「朱被當垃圾一樣丟一邊，有點太過分了」、「韓粉真的崩潰了，還在等中國下指令」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/