一夕變出黨證「夜襲韓總」王鴻薇槓郭董：繼續聯署徵召！

2019-04-17 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今（17）接受國民黨榮譽狀，宣布角逐國民黨2020總統黨內初選，並一度在臉書秀出新黨證，表示自己有50年黨齡；對此，國民黨北市議員王鴻薇發臉書表示，郭台銘在韓國瑜回台前夕宣佈參選，黨中央也一夜之間變出黨證，一旦為郭董啟動初選，會不會變成趁韓國瑜在飛機上的24小時內「夜襲」卡韓？

王鴻薇今（17）在臉書上表示，郭台銘才剛拋出「可能參選」的震撼彈，黨中央就完美解套，榮譽狀和黨證都在一夕之間完工，讓郭台銘有如坐上總統提名的特快車。她認為，若配合郭啟動初選，封殺徵召機制，根本就是在卡韓，把連署徵召韓國瑜的上萬民眾當空氣。

王鴻薇強調，韓國瑜歷經多次民調，從頭到尾都是國民黨屹立不搖的最強人選，她尊重郭台銘参選，但也呼籲郭台銘可以和韓國瑜聯手，但郭一句「絕不接受徵召」，似乎是反對徵召，也卡住打韓國瑜這張牌可能性。

王鴻薇表示，即使郭台銘宣佈參選，她連署徵召韓國瑜的作業也會持續進行，一定要讓黨中央派最強的人出馬。

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