嘴角失守！ 這商品的台語唸法竟像極在暗酸韓國瑜...

2019-05-10 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕知名團購公司負責人「486先生」陳延昶近期頗關心政治，日前在臉書PO出力挺蔡英文的照片，還曾開玩笑說要當NCC主委，今又再度於臉書發文，貼出一張地瓜粉的照片，由於地瓜粉的發音意有所指的在暗諷韓國瑜，引起網友一陣熱議。

陳延昶在臉書PO出一張地瓜粉的照片，上面括號寫道（韓極混），與地瓜粉的台語唸法一樣，更表示「以後我們公司員工餐，唯一指定品牌，要團購的+1」，笑倒大批網友。

PTT上也出現同張圖片的爆卦文章，文章內容寫道「不只英粉、賴粉、郭粉、綠粉、柯粉在嘲諷我韓總，現在居然連地瓜粉都偷偷打我韓總，這樣子可以嗎？地瓜粉最好早點講清楚，不然韓粉要大舉進攻，削價競爭就抵制死你地瓜粉，還不快道歉！」。

PO文網友表示，這是別人傳來的P圖，覺得好笑就發文分享，看到該張圖片的網友紛紛回應「原來台語早預言了韓，先知啊」、「韓粉決定抵制這個地瓜粉」、「還不快進攻地瓜粉絲頁」、「廢到笑」、「就算是P圖的，也太中肯了」、「高級酸，實在太有梗」。

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