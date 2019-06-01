自己的後事自己辦 網友大讚98歲外婆「最佳典範」

2019-06-01 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕每個家庭處理身後事的方式不同，一名網友在PTT「StupidClown」板上分享，他的外婆早在生前多年就做好準備，甚至請左鄰右舍收好自己後事所需的種種物品，讓底下網友留言直呼「外婆太猛啦」、「我發自內心佩服」、「觀念真的很好」。

原PO表示，他的外婆享年98歲，和醫院確認放棄急救後，一群晚輩回到老家準備，殊不知當時除了親戚和葬儀社，前後左右的鄰居也都紛紛到場，這時他才發現，外婆生前早就將壽衣及老人嫁妝、骨灰罈、訃文都寄放在其他人家中，甚至和道場說好不必請師父，就連塔位也是外婆在75歲時就親自準備好。

原PO表示，外婆交代不要儀隊、不要哭母、不准請外面道士、不需外人司儀，一律由道場住持主持，也不用特別燒紙，「葬儀社的提案清單一樣一樣被劃掉，整場喪禮準備徉溢著微妙的氣氛。」最後，只讓葬儀社準備了一口棺、一座棚和一輛車，總花費疑似不到6萬。

他說：「外婆早早開好專戶，裡頭有20萬辦喪用，土地房子到金銀戒指（包含留給外傭一枚）全都交代好，白紙黑字放在神桌下。」而當他和媽媽大讚外婆很猛的時候，媽媽只是冷靜回答：「你外婆還躲過美軍轟炸，當然猛。」

相較之下，他的爺爺在89歲過世，由於在65歲左右就開始失智，因此什麼都沒交代，「整個過程葬儀社包套花到60萬，還出現了完全沒有事前說明的辣妹儀隊，繞著棺材跳大腿舞。」也讓他感慨：「（後事）真的應該早早交代好。」

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