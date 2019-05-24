郭董稱「讓癌症變感冒」醫嗆：變跟感冒一樣常見？

2019-05-24 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人郭台銘日前在「永齡華人抗癌聯合行動」周年記者會上，稱政治必須為健康服務，未來若當上總統，會在5到10年內把癌症變成慢性病或感冒，讓國人免於恐懼。有肺癌專科醫師駁斥郭董「自以為是」，他的錢財、人才根本「微不足道」，無論在治療還研發上都不夠塞齒縫。

自稱是肺癌專科醫師的PTT網友發文說，「看到有人放屁一定要來消毒一下」，郭台銘這席話，展現他靠燃燒廉價的肝，賺了些錢就「財大氣粗」、「目中無人」。

該名網友指出，據美國癌症學會估計，2018年全世界癌症治療花費是9000億美金（約27兆台幣），比台灣政府全年預算多超過10倍。退一步說，若只看研發，癌症藥大廠羅氏藥廠，2017年在研發上花了92億美金，但整個鴻海一年才賺1300多億台幣，只夠支撐半年。

原PO寫道，全世界花那麼多錢和人才，過去10年也才把第4期肺癌的5年存活率，從約3%提升到約6%而已，「果凍（郭董）拿得出來的錢就那一咪咪，身邊又沒有人才，憑什麼把癌症變成慢性病？」

網友諷刺道，若郭董給無良廠商示範如何令年輕人爆肝，放任廠商汙染環境以增加肺癌患者，或是進口中國致癌食品，讓更多人得大腸癌，如此一來，「把癌症變得跟感冒一樣常見比較有可能做到啦」。

其他人回應，「我覺得...期待他尊重專業一定是哪裡搞錯了」、「科學的東西不是老闆喊一喊就突破障礙了」、「推專業跟數據」、「這一波的流行性肝癌來勢洶洶，請大家小心防範」、「給郭當總統，工程師就有38K」、「國際級的藥廠資金規模根本不是郭董能比的」、「韓國瑜二代來了，大家抓緊了」。

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