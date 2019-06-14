推薦小英搭擋張忠謀！學者提出這「10個理由」

2019-06-14 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選民調結果昨（13）日出爐，由爭取連任的總統蔡英文出線，而蔡英文的副手人選，也引起外界議論。對此，台師大政研所教授范世平提出10個理由，建議蔡英文可以考慮找台積電創辦人張忠謀作為副手。

范世平提出10點理由如下：

一、張忠謀是男性，可使性別平衡。

二、張忠謀懂經營管理與高科技，這點絕不輸郭台銘，台積電的股價高過鴻海很多，可吸引經濟選民。蔡英文拼安全，他拼經濟。

三、台積電是根留台灣的企業，台灣之光，更沒拿中共的補貼，不會受制於對岸。

四、張在業界備受尊敬，不像某人搶別人訂單與挖同業人才，搞得電子五哥們不滿。他登高一呼，業界會服氣。

五、張忠謀私生活嚴謹，沒有緋聞，也不打麻將。

六、張忠謀有國際觀，曾經兩次代表總統參加APEC非正式領袖高峰會議，更具國際知名度。

七、張忠謀是外省籍，達到省籍平衡，可吸引藍營選民。

八、張忠謀在美國讀書與就業，關係深厚，可幫助台灣與美國簽訂FTA，並加入日本主導的CPTPP；中國也不討厭他，因為台積電在南京有設廠。

九、張忠謀雖然88歲，年紀較大，但馬來西亞總理馬哈迪90多歲，仍然一尾活龍。他當總統當然絕對夠格，可是太累，當副總統「位高、權重、責任輕」，應該游刃有餘。

十、張忠謀與蔡英文互動佳，2016年蔡選總統他是支持的。

范世平表示，唯一有疑慮的地方在於張忠謀擁有美國籍，不知是否願意放棄？不過范世平也認為，張到了這種年紀，如果還有守護台灣的使命感，「應該是有可能的」。

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