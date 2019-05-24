張忠謀建議政府：教改考量社會、市場現況 並邀企業界討論

2019-05-24 15:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2019交通大學全球校友商界領袖峰會今在交通大學博愛校區舉行，逾3百名來自五校交大的校友齊聚一堂，共商數位時代的教育、產業問題，以及未來在智慧醫療、運輸產業的發展。台積電創辦人張忠謀演講時，建議教育改革要考量社會、市場現況，並邀請企業界人士加入商討政策改革。

今日的專題演講，邀請台積電創辦人張忠謀演講「數位時代的教育和社會」。他將數位時代分為3個階段；自1980年IBM宣布進入電腦市場至1995年間，網路的迅速發展是第一時期，可稱為數位時代的先驅。1995年至現在是手機時代，改變了幾十億人的生活及工作方式。現正展開的數位時代，可謂「物聯網」及「人工智慧」的時代。

張忠謀預測25年後將會看到社會的重要改變。尤其在人工智慧取代多數工作後，不僅會加深社會上的貧富差距，更會對社會的和諧與穩定帶來相當大的挑戰。

他建議教育體系要從更高的層次解決，除了要培養具有一技之長的下一代，更要培養具有終身學習的習慣。他強調終身學習的真正含意是有系統、有計畫、有紀律。並以自己在半導體技術、經濟、企業文化的經驗分享。

張忠謀也說，有了終身學習的習慣，就能培養終身思考的頭腦。維持終身學習與思考的思維並非高等教育的責任，而是從基礎教育開始立基。此外，他建議教育改革要考量社會、市場現況，並邀請企業界人士加入商討政策改革。

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