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黃子佼事件！製販持有兒少性影像 立委提案修法重罰／購買、下載都是加害者 應增加刑度遏止犯罪產業鏈

民進黨立委林月琴（中）、范雲（左二）、郭昱晴（右二）、吳沛憶（右一）等人召開「不要成為下一個共犯！兒少性剝削零容忍加重罰則保護下一代」記者會。（記者王藝菘攝）

民進黨立委林月琴（中）、范雲（左二）、郭昱晴（右二）、吳沛憶（右一）等人召開「不要成為下一個共犯！兒少性剝削零容忍加重罰則保護下一代」記者會。（記者王藝菘攝）

2024/04/10 05:30

〔記者陳政宇、林哲遠、黃靖媗／台北報導〕藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像，藍綠白三黨立委皆提案修法，盼杜絕相關行為。民進黨立委林月琴等人表示，目前兒童及少年性剝削防制條例罰則過輕，也缺乏嚇阻效果，應重罰製造、販售、持有者。國民黨立委洪孟楷要求延長未成年性侵追訴期。民眾黨團副總召黃珊珊則主張，犯罪刑度應訂立不同量刑標準，散布愈多、量刑愈重。

民進黨立委林月琴、范雲、郭昱晴、吳沛憶昨召開記者會，說明修法主張。林月琴表示，該案目前只能透過「兒童及少年性剝削防制條例」處理，但其罰則對比他國，顯然過輕也缺乏嚇阻效果，且整部條例罰則明顯過輕，防範杜絕效果不彰。范雲說，任何形式的未成年性私密影像都是違法且不可容忍，她將提案修法，購買兒少性私密影像就是加害者。

郭昱晴指出，盼比照「刑法」第二七七條，以傷害罪的角度切入來討論刑期，也期盼修正「兒童及少年性剝削防制條例」，增加刑罰強度，遏止及剷除犯罪產業鏈。吳沛憶評估，加重處罰購買未成年性影像的行為，社會有相當共識，呼籲衛福部積極回應社會期待、打擊性剝削犯罪。

延長未成年性侵追訴期

此外，民進黨立委黃捷說，她已就「兒童及少年性剝削防制條例」及「刑法」提出修法草案，內容包括下載、持有或偷拍非法兒少性私密影像者要加重罰則、要接受身心治療，下載也算是犯罪行為等。民進黨立委蘇巧慧也預告，本週會透過臨時提案，要求主管機關督促網路業者下架性剝削影像，並將下架成果公告周知。

洪孟楷亦提出「刑法第八十三條條文修正草案」，他說明，過往經驗發現，未成年經歷性侵害，不容易在短時間內揭露被害歷程，兒少被害當下可能迫於加害者權力不對等，也可能不知如何行使自身權利，不該讓刑事追訴期變成可能脫逃的藉口，因此，修法要求延長針對未成年性侵的追訴期，敢犯法，就要面對法律制裁。

黃珊珊認為，相關犯罪刑度應針對被害兒童的內容、年齡，影像的露骨程度、殘虐程度、加害者的資歷訂立不同量刑標準。民眾黨團將召開公聽會檢視法源，鎖定嚴懲兒少性剝削行為、杜絕性剝削產業鏈、強化下架手段、性私密影像流傳至境外網站之處理，警政單位應建立侵害兒少罪犯的資料庫等五大議題方向。

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