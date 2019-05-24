國外學者獲傑出研究獎 稱讚台灣學術環境「自由」

2019-05-24 22:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部今天舉行傑出特約研究員和傑出研究獎頒獎典禮，台灣學術環境吸引馬來西亞、日本學者來台研究10多年，國外學者紛紛讚台灣學術風氣自由、願意進行開創性研究；研究半導體的清大教授吳誠文則說，為台灣培育出許多半導體人才，是他覺得最驕傲的事情。

科技部今天在台大醫院國際會議中心舉行「107年度傑出特約研究員和傑出研究獎」，由科技部長陳良基頒發紀念獎座，傑出特約研究員獲獎者有11人，傑出研究獎則有80人，必須得過2次傑出研究獎，才有角逐傑出特約研究員獎的資格。科技部指出，獲獎者研究領域涵蓋自然、工程、生命科學、人文及科學教育領域，傑出研究獎更有3名是外籍研究人員。

獲得傑出研究獎的王朝諺從馬來西亞來台已經12年，他是現任中研院化學研究所研究員、交大應用化學系教授和台大化學系教授，他說，他的研究領域是新穎有機金屬材料設計與應用，是全球唯一研究「催化」的實驗室，藉由結合碳零價和催化，希望對未來再生能源能有所貢獻。

王朝諺指出，做研究不一定要很大的團隊，重點是台灣有好的人才資源，讓我們可以做出比較好的研究，開創性的研究具有很多不確定性因素，失敗可能也很大，做研究不是一年兩年就會得到成果，他發現台灣學術環境不管做什麼研究都非常自由，只要問對問題，台灣的科技部或中研院都很支持。

王朝諺說，做研究最重要就是人才，希望台灣人才不會外流，他發現台灣現在有出現人才外流的現象，這是他很擔心的，不只中國搶人才，新加坡和美國也都很喜歡台灣研究人才，希望台灣人才留下來，也希望各國人才匯流進來，有人才能做研究。

中研院天文及天文物理研究所研究員梅津敬一從日本來台已經18年，他說，在日本拿到博士學位後，由於他自己的研究興趣是星系團，希望可以用重力透鏡找出星系團，當時在日本還沒有很多人進行研究，但是台灣中研院天文所已經有研究星系團的計畫，所以為了那個計劃來到台灣，從博士後研究員就開始在台灣研究，台灣不但重視天文研究，而且願意給出研究經費，因此在這裡可以專心做研究。

人文社科領域得獎者台大社會系特聘教授藍佩嘉，今年再度獲得傑出研究獎，她在去年10年間致力探討，親職教養如何成為社為差異與不平等的體現、運作與再製的重要場域，以及全球化與遷移的脈絡如何影響家庭生活，成果去年在史丹佛大學出版英文專書。

藍佩嘉書中解構對華人文化「虎媽」式教養的看法，深入剖析不同地理位置與階級地位的家庭，如何因應全球化與移民生活的不安全感和不確定性，並連結到在地制度與跨國資源進行文化協商，這些策略卻反而強化父母的焦慮和不安全感，她也已經受邀在美國、英國、亞洲等10多所大學進行專題演講。

清華大學特聘講座教授吳誠文獲得傑出特約研究員獎，從事IC設計與測試研究已經超過31年的他說，他特別著力在半導體記憶體測試與修復方面，陸續發表各種不同記憶的最佳測試演算法、內含自我測試與修復電路、及各種記憶體測試診斷修復的研究，他也創立清華大學積體電路設計技術中心，推動大型研究計畫，產生國內學術界第一顆百萬閘級的SOC晶片。

「做老師的成就，就是看到學生表現很好。」談起目前最驕傲的事情，吳誠文說，當老師的最驕傲的成果，還是培養出很多人才，他的博士班畢業生有30個左右，在學界教書或到業界工作的都有，碩士班則已經超過100個人了，幾乎都在IC相關公司，可以為台灣培養半導體人才，是他覺得很驕傲的事。

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