車禍要女大生「做愛抵償」 北檢檢察官陳立儒被免職、降調事務官

北檢檢察官陳立儒被控性騷擾，被懲戒法院重判轉任檢察事務官。（資料照）

2025/01/16 12:24

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署檢察官陳立儒前年5月與1名騎機車的女大生發生擦撞，未循報警等正當管道處理，卻屢次騷擾對方稱得以「做愛」、「開房間」抵付賠償金，經北檢調查認定性騷擾成立，陳立儒被移送懲戒法院職務法庭進行懲戒，一審罰款陳的月俸３個月約40萬元，上訴後，懲戒法院二審認定陳所為是「趁機欺凌弱勢」，一審懲戒太輕，違反比例原則，今改為拔官，將陳免職，降調為新北地檢署檢察事務官，全案確定。

法界指出，這是檢察官首次遭免職並降調為檢察事務官的嚴厲懲戒案例，不僅年薪減半，從檢察官原先每月10多萬薪水、年薪200多萬元，減為月薪7、8萬元、年薪近百萬元，退休金更相差上千萬元。

請繼續往下閱讀...

調查指出，陳立儒前年5月21日晚間騎腳踏車行經北市大路附近，與騎機車的女大生發生行車糾紛。

陳立儒和女大生對賠償方式討論未果情形下，未循報警等正當管道處理，陳竟向女大生表示：「所以我沒有要跟你要錢，你跟我做愛就好……要不要？」、「對……所以我沒有要跟你拿錢，你跟我做愛。」、「對對對……所以我的意思是說，你如果願意跟我做愛，你就不用給我錢，那我也不管你到底有沒有18……」「這條路有很多旅館啊」等語。

女大生感覺遭性騷擾，對陳立儒提出性騷擾申訴，經台北地檢調查認定性騷擾成立。

監察院對陳立儒展開調查，陳坦承當日確有情緒性發言，並有違反檢察官倫理規範情事。監委認定陳立儒言行除違反性騷擾防治法規定，並有違檢察官倫理規範、公務員服務法規定，嚴重斲傷司法形象應受懲戒，移送懲戒法院職務法庭審理。

法務部也認定陳立儒言行違反檢察官倫理規範，且情節重大，有懲戒必要，亦移送懲戒法院職務法庭審理。

懲戒法院職務法庭一審判陳罰款現職月俸３個月，法務部、陳均不服，上訴職務法庭二審。

懲戒法院二審認定陳立儒所為是「趁機欺凌弱勢」，當陳發現女大生身上只有300元現金、戶頭只有11元，立即趁機要求女大生陪睡，而不論女大生是否年滿18歲，都要求女大生陪睡，陳的性騷擾嚴重程度可見一般，嚴重減損檢察官職位榮譽和尊嚴，失去人民對檢察官的司法信賴，一審懲戒太輕，違反比例原則，今改為拔官，將陳免職，降調為新北地檢署檢察事務官，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法