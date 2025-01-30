國5北返湧車潮 雪隧口數度「紫爆」回堵約5公里

今天大年初二，國道北上車潮中午湧現，雪隧隧道南口回堵約5公里。（擷取自高速公路1968）

2025/01/30 15:56

〔記者游明金／宜蘭報導〕今天大年初二，國道五號雙向湧現出遊與回娘家車潮，南下在清晨6點就車多，北上車潮則是在中午湧現，雪隧隧道南口還數度出現「紫爆」（車速不到20公里），回堵約5公里，車輛動彈不得。坪林行控預估，明天是年初三，許多人開始收假北返，會出現北返車流高峰。

宜蘭縣警察局交通隊表示，年初二，以回娘家及出遊旅客多，上午6時許，由國道3號南港系統匯入國道5號南下車潮湧現，另依往年經驗，今天至2月2日（年初二至初五），北上會開始湧現北返車流，下午13至18時實施高乘載管制。

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交通部高速公路局依往年的經驗預估，國道五號北上車流尖峰時間會在1月31日至2月1日，甚至有跨夜車流至隔日凌晨。縣府交通處也預估，明天北上車流將達4萬4000餘輛次，雙向車流則有7萬4000餘輛次，駕駛人請隨時作好路況查詢。

坪林行控中心表示，今天清晨到下午，國道3號南港系統匯入國道5號，南下車潮一直綿延不絕，但到了國五就順暢很多，至於北上車流也很多，上午10點啟動主線匝道儀控，中午開始車輛更多，雪隧隧道南口一直有回堵情形，數度出線「紫爆」，從隧道口回堵約5公里。

今天大年初二，國道北上車潮中午湧現，雪隧隧道南口數度出現「紫爆」，回堵約5公里，車輛動彈不得。（擷取自高速公路1968）

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