傅崐萁缺席朝野協商！在地知名主廚爆「跑去香港了」 網轟：又去領旨

國民黨立院黨團總召傅崐萁18日缺席朝野協商。（資料照）

2025/02/18 18:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天（17日）臨時缺席藍營的記者會，對外宣稱得重感冒；今天（18日）立法院召開朝野協商，傅崐萁又不見人影，這次理由竟變成「出國」。近來積極參與花蓮罷免傅崐萁行動、在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文稍早爆料，傅崐萁人又跑去香港了！

傅崐萁近日被爆出選戰期間，疑免費提供多名藍委候選人競選小物，恐違反《政治獻金法》，引發輿論熱議。昨天他原定出席藍營智庫舉辦的能源政策記者會，卻臨時缺席，黨團書記長王鴻薇宣稱總召重感冒，故不克出席。不過今天立法院長韓國瑜針對總預算案召開朝野協商，傅崐萁也是不見蹤影，韓國瑜卻表示他現在人不在國內，有特別請假出國，由藍營2名副書記長張智倫和陳玉珍出席。

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民進黨立委林俊憲今下午就質疑，「昨天國民黨的記者會，傅崐萁聲稱『重感冒』臨時缺席，怎麼今天就出國了？傅總召重感冒還搭飛機嗎？那麼密閉的空間，不太好吧。而且，不知道傅總召有什麼要緊事，需要趕著在禮拜二、身負重病也要出國？又是跑去哪個國家呢？怪哉！怪哉！」

沒想到曾璽文傍晚在臉書發文爆料：「傅崐萁跑去香港了！他回來又會做什麼？我們拭目以待。我強烈支持沈伯洋的『立委赴中報備機制』」。網友紛紛留言表示，「用膝蓋想也知道，一定又跑去中國接新指令」、「這麼愛去，那花蓮人我們二階段勇敢站出來」、「又去領旨了」、「原來花蓮縣政府開放香港花蓮直飛的用意，是方便花蓮王去面聖和接旨」、「真的很敢」。

去年12月10日，韓國瑜針對《憲訴法》、《財劃法》、《警察人員人事條例》等爭議修法召開朝野協商，當時民進黨團總召柯建銘即便腿部動手術多日未露面，黨團協商當天還是拄著拐杖出席，反觀傅崐萁卻缺席，且當時他也是去香港，讓綠委氣炸怒轟根本是「薪水小偷」。而今才過2個多月，傅崐萁是否又往香港跑，截至發稿前藍營未有人回應或證實。

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