36年前和16歲少年生下小孩 冰島兒童部長請辭

冰島教育與兒童事務部長托斯多蒂爾，36年前曾和16歲少年生下小孩。（圖擷自Ásthildur Lóa Thórsdóttir臉書）

2025/03/22 12:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冰島教育與兒童事務部長托斯多蒂爾（Ásthildur Lóa Thórsdóttir）被踢爆36年前曾和16歲少年生下小孩，20日晚間已辭去部長職位，但她仍保留國會議員席次。

據《BBC》報導，現年58歲的托斯多蒂爾坦承，她22歲在宗教團體當輔導員時，遇上了1名15歲少年並談起戀愛，在自己23歲、對方16歲時生下小孩。托斯多蒂爾說，這已經是36年前的事情了，如果是如今的她來處理這段關係肯定會用不同的方法。

請繼續往下閱讀...

冰島媒體稱這名少年為阿斯蒙德森（Eirík Ásmundsson），他當年因為家境困難加入了宗教團體求助，並和輔導員談起秘密戀愛。不過，當托斯多蒂爾遇到現任丈夫時就開始疏遠阿斯蒙德森，不僅禁止他探望孩子，還要求對方支付小孩撫養費長達18年。

阿斯蒙德森的親戚近來針對這起事件向冰島總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrún Frostadóttir）聯繫，這才讓醜聞曝光，總理20日晚間將托斯多蒂爾叫來辦公室，並接受了她的辭呈。

據了解，冰島的性同意年齡為15歲，但老師、指導者、雇主、提供經濟支持者不得和18歲以下青少年性交，違者最高可處3年有期徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法