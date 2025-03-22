曾以空拍機騷擾二膽島 中國網紅求救：抖音充斥對兒童性騷訊息

曾以空拍機騷擾金門二膽島的中國網紅，近來驚恐透露他的8歲女兒在抖音收到大量騷擾訊息，而且都是中老年男性發來的。（路透）

2025/03/22 12:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾以空拍機騷擾金門二膽島的中國網紅「研究星星二十年」，近來以家長的身分上傳影片，驚恐透露他的8歲女兒在抖音收到大量騷擾訊息，而且都是50歲以上中老年男性發來的，讓他忍不住呼籲抖音快點去處理這些變態。

這名網紅的影片標題名為「救救孩子！請抖X平台管管這些變態吧」，並且在多個影音平台發布，他表示自己的8歲女兒很愛玩《蛋仔派對》遊戲，因此在抖音加了很多討論群組，沒想到他近來點開女兒抖音帳號的私訊時，看到了很多騷擾內容。

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網紅表示，這些訊息用詞相當露骨且不堪，比如說「下面長毛了沒有」、「我給妳紅包妳加我微信和我視訊好不好」，還好他的女兒沒有答應，讓他鬆了一口氣。

網紅說，抖音用戶數量非常龐大，因此有各式各樣的人渣他並不感到奇怪，但他將這些性騷兒童的內容向抖音舉報後，抖音卻回覆「暫未發現違規行為」，讓他想不通為何投訴會不成立。

網紅感嘆，目前他唯一能做的就是把抖音解除安裝，至於這些人為何沒有違規他真的想知道答案，中國網友看完影片後紛紛留言討論，不少人直呼抖音毒害兒童的內容真的很多，建議網紅趕快報警處理。

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