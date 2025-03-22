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    可悲！小粉紅多年前組織反日遊行 被中國警方關切至今

    有中國小粉紅2012年組織反日遊行，被警方年年「關切」至今。圖為中國2012年的反日集會。（美聯社）

    有中國小粉紅2012年組織反日遊行，被警方年年「關切」至今。圖為中國2012年的反日集會。（美聯社）

    2025/03/22 13:43

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太可悲了！中國2012年因釣魚台歸屬問題爆發反日情緒，各地民眾紛紛上街針對日商日貨「打砸搶」，當時有個高中剛畢業的福建省小粉紅（中國極端愛國主義者）組織反日遊行，但在出發前就被警方控制行動，並年年「關切」至今。

    專門代理刑事案件的中國郭姓網紅律師，經常直播回答網友問題，近來收到這名女性小粉紅的聯繫，她透露自己是在18、19歲時透過通訊軟體QQ組織眾人上街，當時響應的人數多到連用電腦開啟QQ都會當掉。

    小粉紅說，她那時有點像是「憤青（憤怒青年）」，才會想要號召大家一起來反日，但當天出發前她就被警方「摁頭（控制）」，雖然沒被拘留但有做口供、按指紋，至於其他人仍照常上街，就她所知那個場次沒有出現打砸搶。

    小粉紅透露，她在2012年的事情結束後，曾經到政府部門上班，但偶爾會有人來找她登記一下情況，後來結婚生子她就辭職回家帶小孩、當「寶媽」，警方仍然時不時會打電話過來關心。

    小粉紅表示，她現在就是擔心這段經歷是否對她和孩子造成影響（刑事紀錄導致小孩無法考公務員、入伍），律師則要她別太擔心，因為這沒有案底不會有影響，至於她受到警方關切是因為當年「一呼百應」令人感到擔憂，建議她可以多發點育兒影片轉做正能量部落客，藉此扭轉別人心中的成見。

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