徐巧芯借場地357次押金僅2萬6 簡舒培：蔣萬安護航無極限

簡舒培控訴，公民擺攤連署申請集遊押金1場3萬，但徐巧芯借357場區民活動中心，押金竟然只要2萬6，對此批評：「蔣萬安全力護航藍委沒有極限！」圖為蔣萬安（圖中）與立委王鴻薇（右）、賴士葆（左）。（資料照）

2025/03/23 09:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍立委徐巧芯近期深陷罷免危機，被指控派助理把選區內3至6月的區民活動中心出借時段借滿，一共借了300多個時段，被質疑是「技術性干擾罷免團體」。民進黨台北市議員簡舒培對此在臉書控訴，公民擺攤連署申請集遊押金1場3萬，但徐巧芯借357場區民活動中心，押金竟然只要2萬6，簡對此批評：「蔣萬安全力護航藍委沒有極限！」

簡舒培表示，台北市警察局要求罷免活動都必須要申請集會遊行，即使已被內政部打臉「擺攤與集會遊行是不一樣概念」，蔣萬安依舊要硬幹到底、鐵了心刁難公民團體行使罷免權。

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簡舒培指出，徐巧芯透過同一位助理，大量租借松山、信義區民活動中心3至6月的黃金時段，其中松山區借了5個區民活動中心、約357場次，保證金僅需2萬6000元，場地費9萬4309元；信義區借了7個區民活動中心、約365場次，保證金也只要3萬3000元，場地費10萬345元。

簡舒培批評，蔣萬安放任徐巧芯只需要花幾萬元的保證金，就能預約數百場區民活動中心，技術性干擾罷團，反觀罷免團體要借公園擺攤，被以「同月份同場地已有相同性質活動」打回票，蔣市府更要求擺攤罷免都要申請集會遊行，每次申請都須繳納3萬元保證金。簡舒培估算，同樣以700場次來算，罷團光保證金成本就要2100萬元，是徐巧芯保證金與場地費總和的84倍。

簡舒培表示，目前各地陸續傳出藍營執政縣市刻意刁難的情況，但只有蔣萬安是被揭穿、打臉之後，依舊要繼續護航到底，先前大肆查水表，搞到挺罷免店家貼出「安芯店家」已經讓蔣市府丟臉一次了，現在又傳出徐巧芯求助市府，蔣萬安居然依舊照單全收、全力護航。簡質疑：「難道是擔心自己辦事不力，會惹毛殺神殺佛的松信蜜獾？」

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