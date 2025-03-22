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    方旭遺孀首發聲！曝葉元之「最後一次見助理」無情之舉

    國民黨立委葉元之身陷慣老闆風波。（資料照）

    國民黨立委葉元之身陷慣老闆風波。（資料照）

    2025/03/22 12:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之身陷「慣老闆」風波。政治評論員吳崑玉昨日爆料，表示在葉元之前助理方旭告別式上出現的「葉元之莫進」掛軸，就是出自方旭遺孀之手。此外，方旭遺孀今日也PO爆料葉元之最後一次見到方旭的真實情況：「1月10日當天把『肉眼可見不舒服』的員工退保，1月13日進醫院就沒出院的員工完全處在無勞保狀態。」

    吳崑玉昨（21）日在政論節目《新台灣加油》爆料，表示葉元之前助理方旭告別式上出現的「葉元之莫進」掛軸，就是出自方旭遺孀之手；他也說，方旭退保的時間是1月10日，「所以這個助理躺在醫院的時候是無保狀態的，那所以他不是錢的問題，而是那個無情」。

    方旭遺孀今日在臉書PO文解釋「為什麼葉元之莫進」，她表示，葉元之勞檢時曾說「當初沒有要求員工填出勤紀錄是因為保持一個彈性，實際上在我們辦公室，員工有遲到、早退、請假，我們也沒有去扣薪水」。而葉元之自己講述最後一次見到方旭的場景時是說，當天他進到辦公室時方旭不在，而當方回到辦公室時「看起來蒼白，肉眼可見不舒服」，當下方又再次請辭，他馬上准了。

    方旭遺孀表示，這樣一名「請假不扣薪水的暖心老闆」，在一個星期五下午看到員工「蒼白，肉眼可見不舒服」，正常情節不是會讓他快去看病或回家休息，周六周日先睡個兩天再說？「然而真實結局是：暖心老闆1月10日當天把『肉眼可見不舒服』的員工退保，1月13日進醫院就沒出院的員工完全處在無勞保狀態。」最後她也說，相信勞檢處看到了1月10日的退保紀錄。

    方旭遺孀臉書PO文還原當時情況。（擷取自臉書）

    方旭遺孀臉書PO文還原當時情況。（擷取自臉書）

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