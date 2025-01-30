週五中南部有雨 北部宜花下半天轉雨

週五年初三中南部及台東地區有局部短暫降雨。（資料照）

2025/01/30 20:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五初三（31日）白天氣溫回升，不過中南部及台東地區有局部短暫降雨，其他地區下半天也逐漸轉為有雨的天氣。

中央氣象署預報，週五南方雲系北移，水氣由南往北增多，中南部及台東地區有局部短暫降雨，宜花、北部地區及澎湖、金門、馬祖雲多，也漸漸轉為有局部降雨的天氣，越晚降雨機率越增，外出請攜帶雨具備用。

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溫度方面，週五清晨台南以北及宜蘭、金門、馬祖低溫約11至14度，其中新竹及苗栗有局部10度以下低溫發生的機率，其他地區低溫約15至17度，白天氣溫持續回升，各地高溫約19至24度，僅馬祖約17度。

天氣風險公司指出，週五隨著南方雲系北上，預估水氣由南而北會陸續增多，天氣變化的時間較先前的預報提早，南部、東南部地區從上午開始就會轉為多雲或陰天，並有局部短暫雨機會。下半天水氣會繼續往中北部移動，下午到傍晚的中部地區、晚間到深夜的北部地區也都會轉多雲或陰並有局部短暫雨。氣溫方面會比今天再溫暖一些，尤其雲量增多以後阻礙輻射冷卻降溫，夜間的低溫情形會緩和許多。

紫外線指數部分，週五全台縣市「中量級」。

空氣品質方面，週五高壓迴流，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升；西半部地區及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週五年初三各地白天高溫，普遍是22度，馬祖17度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週五年初三全台縣市「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週五年初三宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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