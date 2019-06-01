鼓勵人才在台做研究／科技部補助博士新生300名 每月4萬

2019-06-01

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年九月入學博士生福音！科技部為鼓勵人才留在台灣做研究，昨天公布博士新生獎學金試辦方案，科技部長陳良基表示，將提供今年九月新入學的博士生共三百個名額，每個月至少四萬元獎學金，未來有意擴大至六百名，希望吸引更多傑出人才報考博士班，培育本土博士。

陳良基昨天表示，今年一月在全國大專校院校長會議中，有提出科研人才流規劃方案，科技部與教育部討論後，針對今年九月入學的博士生，科技部先提出「補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案」，提供三百名博士生在四年就讀期間，每個月至少四萬元的獎學金。

陳良基表示，三百個名額由學校申請科技部計畫的比例分配名額，科技部在博士班就讀第一和二年提供三萬元，學校則提供至少一萬元以上的獎學金，第三和第四年科技部提供兩萬元、大學補助至少兩萬元，確保博士生就讀四年間，每個月至少獲得四萬元的獎學金。

陳良基指出，每年大約有四千名博士班新生，而每年大學新進師資中，大約六百名是本土培育的人才，本來今年初科技部和教育部希望提供六百個博士生獎學金名額，但是今年教育部預算來不及編，所以科技部先試辦提供三百名，年底跟教育部希望能跨部會提報方案給行政院，朝博士生獎學金六百名目標規劃。

為鼓勵獲得博士生獎學金的學校，同步建置人才流方案，校方若規劃提供博士生各項培育技能，及提升專業素養的系列課程或交流活動，科技部會擇優補助學校建立提升機制，每年每校最高三百萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法