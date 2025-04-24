週五北台灣偏涼防大雨 南北溫差近10度

週五（25日）因東北風逐漸增強及華南雲雨區東移，天氣較不穩定。（資料照）

2025/04/24 22:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（25日）因東北風逐漸增強及華南雲雨區東移，天氣較不穩定，中部以北、花蓮、離島有較大雨勢發生的機率；溫度方面，北部及宜蘭、花蓮整天偏涼，低溫約22度、高溫24至26度，而中南部高溫約28至30度，近山區更達34度，南來北往請留意溫度變化。

中央氣象署預報，週五因東北風逐漸增強及華南雲雨區東移，水氣偏多，天氣不穩定，台灣各地及澎湖、金門、馬祖不定時會有水氣移入造成的局部短暫陣雨，降雨機率偏高，其中在中部以北、宜蘭、花蓮及澎湖、金門、馬祖有較大雨勢發生的機率，並且在強對流移入時容易有短延時強降雨，並伴隨雷擊與強陣風，基隆北海岸及宜蘭也易有局部大雨發生，外出請留意天氣變化並攜帶雨具備用。

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溫度方面，北部及宜蘭、花蓮整天偏涼，低溫約22度，高溫降到24至26度，而中南部及台東低溫約23至25度，高溫約28至30度，南部近山區溫度還是可以來到34度左右，降雨時溫度會稍微涼一點，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

至於離島天氣，澎湖：陰時多雲短暫陣雨或雷雨23至27度，金門：陰短暫陣雨或雷雨19至22度，馬祖：陰短暫陣雨或雷雨18至20度。

天氣風險公司提醒，週五及週六降雨較多，外出時記得要攜帶雨具，行車如遇到大雨也要小心駕駛，週日才會趨緩轉晴或多雲，而下週一將有另一波鋒面快速通過，各地轉雨。

紫外線方面，南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣為「高量級」，台南市、高雄市、屏東市、台東縣為「過量級」，其他縣市為「中量級」。

空氣品質方面，25日受東北季風影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

溫度方面，北部高溫降到24至26度，南部近山區溫度還是可以來到34度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣為「高量級」，台南市、高雄市、屏東市、台東縣為「過量級」，其他縣市為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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