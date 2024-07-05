水利署捐贈興大近4千件全國水域水蟲標本 助建立溪流水生昆蟲生態史

水規分署長張廣智（右）捐贈興大昆蟲系近4千件水生昆蟲標，由興大昆蟲系主任葉文斌受贈。（圖：興大提供）

2024/07/05 19:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕經濟部水利署水利規劃分署自2021年起執行全國性水域監測計畫，在全國250個固定樣站，蒐集到3799件水生昆蟲標本，為使昆蟲資源得以永久典藏及研究利用，悉數捐贈給中興大學昆蟲學系。興大昆蟲系主任葉文斌指出，捐贈的標本類群來自全國，有助全面檢視現行河川水生昆蟲現況，更建立國內溪流水生昆蟲生態史。

水規分署長張廣智指出，水利署在全國北中東南區共計有250個固定生態樣站，涵蓋濁水溪、高屏溪、淡水河、曾文溪、大甲溪、烏溪、秀姑巒溪、大安溪等，共有全國26條中央管流域100多條主支流水系，長期透過河川水域的生態基礎資料蒐集和現地調查，掌握水域生物變化趨勢及生態情報，所建立的水生昆蟲、魚類、蝦蟹類等3類群生態資訊，作為推動「中央管流域整體改善與調適計畫」的重要參考依據。

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張廣智指出，自2021年起執行全國性水域監測計畫，在全國250個固定樣站，蒐集到3799件水生昆蟲標本，此批水生昆蟲標本依照所採集的季節、樣站和物種皆有完整的紀錄，包含蜉蝣目、毛翅目、雙翅目、襀翅目、鱗翅目、鞘翅目及蜻蛉目等53科水生昆蟲，捐贈給興大，盼能讓標本資源永久典藏，更能研究利用。

葉文斌指出，興大昆蟲標本館設立28年，此次獲贈的水生昆蟲標本，不僅增加館藏的多樣性，且標本類群來自全國，有助全面檢視現行河川水生昆蟲現況，建立國內完整的溪流水生昆蟲生態史；水生昆蟲是溪流生態環境是否受破壞的重要指標之一，未來藉由昆蟲物種及族群的變化，亦可進行生態評估，及早了解河川變化。

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