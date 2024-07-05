慢飛天使畢業了！走紅毯領市長獎還會背三字經

小婉持扶助器上台領獎，還會背三字經，獲得滿場掌聲。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/05 20:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕瑪利亞基金會早療中心今天舉行畢業典禮，並以森林狂想曲為主題，畢業生全都打扮成可愛動物，今年有18名畢業生，5位轉入幼兒園就讀、其他進入小學，其中市長獎得主的6歲小婉因出生時缺氧造成腦部及肢體受損，從入園時要包尿布、餵食，今天持扶助器上台領獎，還會背三字經，獲得滿場掌聲。

小婉進入早療中心3年8個月，從一開始進入瑪利寶寶啟蒙中心時需包著尿布及餵食，對環境的焦慮及缺乏安全感及防備心，現在變得獨立，能握水杯喝水、自己拉開書包、餐袋的拉鍊、脫下矯正鞋、翻書閱繪本、按壓成語故事本，也是老師的小幫手，幫忙記事情、管理秩序。

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小婉媽媽說，把女兒視為正常的孩子，不因身體障礙，放棄學習獨立的能力與機會，每天陪著她用助行器練習走路，而小婉求知慾強烈，喜歡問為什麼，記憶力也很好，背誦三字經、弟子規，從害羞內向，變成愛聊天的孩子。

瑪利亞早期療育中心表示，為3到6歲的身心障礙兒童提供全面性的早療服務，協助孩子發展認知、語言、社交、生活自理等技能，逐步突破障礙，邁向自立自主的目標，服務對象中有自閉症童，入園時還無法與他人互動，經早療後學會與人溝通、融入群體生活；也有嚴重肢體障礙，經過物理治療及訓練，能自行走路。

瑪利亞基金會早療中心舉行畢業典禮，並以森林狂想曲為主題，畢業生全都打扮成可愛動物。（記者蔡淑媛攝）

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