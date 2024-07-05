噁！大賣場買酒喝到見底赫見一堆「原裝進口小強」 男吐到就醫

民眾大賣場買酒喝到見底，赫見一堆「異國小強」，噁吐就醫。（台中市議員黃守達提供）

2024/07/05 18:25

首次上稿 16:27

更新時間 18:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕好酒沉甕底？台中有民眾到大賣場買進口利口酒，喝到見底時，驚見瓶底有一堆疑似「小強」的小蟲，噁吐連連，吐到有血絲不適就醫，醫師診斷有腸胃炎症狀。民眾今天（5日）怒向台中市議員黃守達陳情，黃守達敦促市政府儘速讓相關產品下架，保障消費者權益。

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台中市府獲報後，財政局立即派員到賣場稽查，取樣送檢，財政局說，依據菸酒管理法規定，酒類或用於酒類中的添加物，均不得含有害人體健康的物質或異物，要求進口業者立即公告停止吸食或飲用，並予回收及銷毀，目前該批號的利口酒已全數下架；另陳情民眾未開封的利口酒，也已由財政局帶回送檢中，後續將依送驗結果依規處辦。

法制局指出，消費者如對該酒品有疑慮，可依業者退貨機制退費；此案若事後釐清該瑕疵是製造業者製程疏失所致，消費者得就其具體損害向業者請求損害賠償，台中市政府消保官將視查核結果協助消費者爭取權益。

喝到「小強」利口酒的民眾說，6月初到賣場購買數瓶鳳梨造型的熱帶水果風味利口酒，前兩天才打開飲用，沒想到昨天喝到快見底時，竟有幾隻小蟲隨酒倒出，他打開酒瓶一看，赫然發現有一堆泡得爛爛的、看起來像是蟑螂的小蟲，倒出竟有一大堆蟲蟲屍體。

民眾說，這種看似「小強」的小蟲跟居家常見的「小強」不同，懷疑根本是「原裝進口」而來的異國蟲，一隻也就算了，竟然有一大堆，當下覺得誇張恐怖，更噁心反胃連吐了好幾次，甚至吐到有血絲，當天就因為身體不適就醫，醫生診斷有腸胃發炎的症狀，剩下的幾瓶他也不敢再開來喝。

黃守達認為，酒品疑出現衛生品管問題，而且應不只一瓶出現問題，酒類不適用食安法規定，他要求台中市財政局依「菸酒管理法」儘速將產品送驗，也應要求業者儘速將同批次商品全面下架，請法制局評估是否成立專案協助，來保障消費者的權益。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

民眾大賣場買酒喝到見底，赫見一堆「異國小強」。（台中市議員黃守達提供）

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