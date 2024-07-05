體諒貨車下貨 他繞過竟「遭檢舉吃900元罰單」 兩派網友戰翻

一名駕駛體諒貨車在下貨，選擇繞過違停，沒想到，卻反被對向車道檢舉。（圖擷取自臉書「爆怨公社」）

2024/07/05 20:39

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕交通新制7月上路，8項交通微罪不開放民眾檢舉，路邊違停也在其中。近日有駕駛抱怨，他開車時看見前方司機在下貨，繞過而行，竟遭對向駕駛檢舉，他收到人生第一張罰單。貼文曝光後引起兩派網友吵翻。

網友在臉書「爆怨公社」發文說，開車10多年了，最近收到人生第一張罰單，而根據罰單顯示，原PO行駛方向前方有一輛貨車違停在下貨，占據了超過半個車道，原PO繞過貨車時超出雙黃線，半台車跨過對向車道。

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對此，原PO無奈解釋，體諒貨車路邊下貨且後面車流很長，卻反倒吃了一張罰單，「檢舉人是不是喪心病狂，大家互相反倒是害了自己」。原PO也安慰自己，「違規沒什麼好說，罰單會去繳，花900把車子拍很帥，還可以接受」。

貼文曝光後，一派網友認為，「現在違停不罰逆向要罰」、「叭違規停車不行，閃過說跨越雙黃線，到底要怎麼開車」、「看來以後只能直接停在路中了，不然被檢舉有要去做申訴動作很麻煩，台灣交通就是如此爛」、「這種人真的很沒同理心」。

另一派網友則認為，「不會等對向沒車再過？」、「你還是要看誰有路權啊，你侵害到別人當然被檢舉」、「看照片你離對向車子也很近吧，雖然有違停要切至少也要讓對向的車，硬切被檢舉剛好而已」、「檢舉人不爽是主因吧，看來應該是你沒讓對向車輛，硬要超車越中線逼車才導致對方檢舉。」。

此外，也有網友指出，「這情形申訴會成功消單」、「這部分去申訴是可以過的，因為並非故意違規，趕緊申訴」、「我們前幾個月一樣狀況，剛申訴通過」。

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