科技部發博士津貼只出部分 研究生要教育部共同承擔

2019-08-30 11:30

〔記者林曉雲／台北報導〕科技部擬發給博士生學習津貼，從9月新學年開始試辦，預計提供優秀博士新生每月至少4萬元，但科技部只打算出3分之2到2分之1，其餘要求學校自行負擔，包括台大研究生協會、台大工會、清大研聯會、政大研究生學會、反教育商品化聯盟、台灣北部大專院校學生自治聯合協會、台灣高等教育產業工會今赴教育部前陳抗，呼籲教育部吸收剩下來的3分之1，以免學校不出，博士生就拿不到津貼。

教育部高教司科長宋雯倩回應表示，教育部一向重視博士生的培育，研究生擔心學校自籌款不足，其實教育部給大學的高教深耕計畫，即可支應學校這項費用，研究生不用擔心，教育部也會發文提醒學校，台大即拿出深耕計畫經費給博士生每月補助及移地研究費用，教育部自103年起也推動產學博士計畫，每年補助一名博士生20萬元，迄今補助499名、每年投入一億元，另額外爭取13億經費鼓勵參與國際學術活動等。

台大研究生會會長王昱鈞表示，依科技部試辦計畫，補助前二年由科技部負擔3萬元、申請機構（學校）負擔1萬元，後兩年科技部降為負擔2萬，申請機構（學校）負擔2萬元，科技部希望以獎助金的方式，吸引台灣人才願意在國內大學就讀，並使博士生可心無旁鶩進行知識生產之工作。

研究生們擔心，補助學習津貼採用學校配合款形式，對於要自籌許多經費的學校來說，恐會有龐大的支出壓力，也因此阻礙該校博士生申請此筆獎助金，使科技部利益良善的政策無法實行。

王昱鈞直指，台灣的研究所不僅培育了未來的技術勞動力，在校研究生更帶來龐大的知識生產效益，依教育部公布數據顯示，106學年度各大學承接政府、企業、研究單位「學術研究」計畫經費約有240億元，各校使用智慧財產權延伸運用的總金額約有10億新台幣，這些投資所帶來的研究工作，大部分都是由博士生承擔，如再加上所延伸的各種利得，獲得利益的數字會更大。

研究生們抨擊， 教育部是高等教育的最高管理機關，卻長期對博士生的生活與研究困境視而不見，變相扼殺台灣的人才培養與知識生產，耗損國家競爭力，他們以300名博士生初步估算一年約需1億4400萬元，如負擔各半，教育部只須出7200萬元，他們強烈呼籲教育部以身作則、共同承擔相關預算，並重視研究所的人才培育和學習品質，與學生對話重新檢討現有制度。

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