高溫持續至週六 留意午後瞬間雷雨

2019-08-29 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（29）日對台北市、新北市發布高溫警報，而花東、恆春降雨區域逐漸擴大，其他地區天氣以晴到多雲為主；氣象主播賴忠瑋分析，高壓逐漸東退，南風增強，今起至週六悶熱易有午後雨。

賴忠瑋表示，今日持續晴朗炎熱，但要特別留意山區午後雷陣雨。太平洋高壓逐漸東退，台灣的風向逐漸轉成偏南風，上午各地氣溫上升速度仍快，白天各地皆達33度以上，北部都會區則可達35度以上。中午過後，在山區及鄰近處容易有午後熱對流發展，雖然下雨時間不至於持續太久，但需特別注意瞬間較大雨勢及打雷閃電。

針對明後（30日、31日）2天氣候發展，賴忠瑋分析，氣溫持續悶熱，不過雲量較今日增多、午後雷雨更加顯著。太平洋高壓在明天東退後，在菲律賓東、西方海面發展的對流雲系或水氣，有機會隨著偏南風被吹到台灣附近，位處迎風面的南部和東南部將有局短暫陣雨，中北部雲量也會略增，轉為多雲到晴。太平洋高壓的沉降氣流減少、南風帶來暖濕空氣，造成各地山區的午後熱對流可有較大發展空間，降雨範圍變大，時間拉長，但不至於持續到晚間。

對於楊柳颱風未來發展，賴忠瑋提到，楊柳颱風將持續西移，預計明天登陸越南中北部，對台灣沒有直接影響，但須留意週末南海可能形成熱帶性低氣壓或颱風生成。

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