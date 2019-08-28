颱風、年度大潮雙重發威 週五、六南台灣慎防淹水

2019-08-28 16:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕明起變天！中央氣象局表示，週四起到週六受楊柳颱風外圍環流影響，東半部及南台灣將出現短暫陣雨或雷雨，尤其週五、週六水氣最多，各地午後雨勢加劇，可能有局部較大雨勢或是大雨等級雨勢發生，且又適逢年度大潮，西南部沿海及低窪地區要慎防淹水。

氣象局預報員張承傳表示，週四起到週六受楊柳颱風外圍環流影響，台灣天氣將變得極不穩定。週四雨勢還不算明顯，僅花東、恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，各地山區以多雲到晴及午後局部雷陣雨為主。

氣象局提醒，週四起至下週日受颱風外圍環流影響，恆春半島、南部及東南部沿海地區將有長浪發生，提醒前往海邊作業民眾要特別留意。

週五、週六因為太平洋高壓東退，勢力減弱，楊柳颱風外圍環流水氣得以影響台灣，除東半部、南部會有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後也會有雷陣雨發生，且不排除出現較大雨勢甚至是大雨等級雨勢。

下週日以後，太平洋高壓勢力增強，南海的大低壓帶將有熱擾動持續發展，預估下週日到下週三花東、恆春半島將有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有午後雷陣雨，但雨勢不會像週五、週六這麼強。

氣溫方面，週四北部地區白天高溫仍有35度、其他地區約33、34度，週五、週六因降雨影響，北台灣稍降至33、34度，其他地區為31、32度，下週日之後各地將恢復夏季天氣型態，北台灣高溫回至35度，其他地區為33、34度。

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