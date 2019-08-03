週日悶熱衝35度！午後局部雷陣雨 下週雨勢增加

2019-08-03 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕明（4）日繼續高溫、午後偶有陣雨的天氣，紫外線指數也偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。下週水氣略多，午後陣雨將會增加，而近期颱風發展較為旺盛，不過民眾不必太過恐慌，請持續關注氣象資訊。

中央氣象局預報，明天多為多雲到晴，但有午後短暫雷陣雨，「南部」及「中部以北的山區」雨勢較明顯，作為迎風面的「東半部」及「恆春半島」偶有局部短暫陣雨。

颱風薇帕減弱，對台灣無直接影響，但今晚至明天南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區、澎湖、金門可能發生長浪；適逢大潮及長浪影響，基隆北海岸容易有突發性大浪發生的機會，海邊活動請注意安全。

天氣風險公司指出，下週台灣水氣略多，午後陣雨也將增加、範圍增廣；近期由於季風低壓環境有利颱風發展，陸陸續續會有颱風生成，但民眾不用恐慌，請持續關注氣象資訊，做好日常該做的防護準備即可。

溫度方面，明天各地高溫約33至35度，北部26至35度；中部25至34度；南部25至33度；東部26至34度；連江縣27至32度，金門縣27至34度，澎湖縣27至32度。

紫外線方面，全台達紅色「過量級」，可在20分鐘內的曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害，提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，北北基、桃園、宜花東及離島地區為「良好」等級，竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏為「普通」等級。環保署解釋，明天環境風場為偏東風，竹苗以南位在背風側，較容易累積污染物；西半部地區為多雲到晴，午後受光化作用影響，導致臭氧濃度上升。

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