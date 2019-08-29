大台北高溫飆到36度 山區、南部防午後大雨

2019-08-29 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（29日）花東、恆春降雨區域擴大，其他地區天氣以晴到多雲為主，氣象局於台北市發布高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市高溫也可能達到36度以上。

氣象局表示，今天太平洋高壓開始減弱，使得位於南海的楊柳颱風外圍雲系得以北上，造成台灣附近水氣增多，花東及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的區域擴大，其他地區以多雲到晴為主，不過午後雷陣雨將轉趨明顯，午後山區及南部地區容易出現瞬間較大雨勢。溫度方面，各地高溫普遍在33到35度，尤其大台北仍有局部36度高溫出現的機率。

氣象局預估，週五、週六（30日、31日）受第12號颱風外圍雲系影響，水氣偏多，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖以多雲為主，不過午後雷陣雨範圍擴大、降雨時間拉長，山區及多數平地午後降雨機率都偏高，山區及南部地區也容易出現局部較大雨勢。

週日至下週二（9月1日至3日）東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

颱風消息方面，位於南海的第12號輕度颱風「楊柳」，未來持續朝海南島、越南方向移動，對台灣沒有直接影響，不過恆春半島、南部及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區有長浪發生的機率，氣象局提醒民眾於海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，29日宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。

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