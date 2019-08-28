小心午後陣雨！周四起水氣增 熱對流旺盛到週末

2019-08-28 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）日天氣仍然悶熱，不過午後雷陣雨機會增加，其中又以南部地區、山區最為明顯，且容易出現瞬間較大雨勢。接下來幾天，台灣附近水氣較多，容易產生午後熱對流，天氣轉為不穩定，預計會持續到週末。

中央氣象局預報，太平洋高壓開始減弱，台灣附近水氣增加，「花東」及「恆春半島」短暫陣雨或雷雨區域擴大；「其他地區」大致多雲到晴，但山區、近山區午後雷陣雨轉趨明顯，其中「南部」的雨區範圍較廣，山區、平地午後降雨機率都很高。

天氣風險公司指出，楊柳颱風不影響台灣，但隨著颱風朝海南島西進，台灣附近風向轉偏南風，帶來水氣，使午後熱對流增加，這樣的不穩定天氣預計持續到週末。

溫度方面，各地高溫普遍在33到35度，尤其大台北部分地區仍有機會出現36度高溫。

紫外線方面，全台達紅色「過量級」，在20分鐘內的曝曬下，可造成皮膚、眼睛的傷害。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，宜花東、澎湖為「良好」等級；雲嘉南高屏、金門、馬祖為「普通」等級；北北基、桃竹苗、中彰投為「橘色提醒」等級。環保署補充，午後南部地區受降雨洗除作用影響，空品可能好轉，污染物濃度則視降雨時間及強度而變化。

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